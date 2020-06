Chiesa, il tesoretto di Commisso: il suo valore di mercato una garanzia

Secondo l’istituto di ricerca CIES è di 40.9 milioni il prezzo di Federico Chiesa. Ma le cose, come scrive Il Corriere dello Sport, stanno in modo diverso. Il figlio d’arte è giovane ed ha talento, è titolare da anni nella Fiorentina e ora pure in Nazionale. Commisso ascolterà le offerte che riceverà per lui, ma lo lascerà andare solo a fronte di una proposta giusta. In buona sostanza Federico può rappresentare il tesoretto viola per il prossimo mercato.