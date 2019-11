Chiesa, il mercato di gennaio aprirà alla cessione ma l’addio sarò a giugno. La strategia viola…

Dopo aver parlato di Chiesa non più incedibile (CLICCA QUI), Repubblica ipotizza i tempi di vendita del giocatore. A gennaio appare difficile, è un mercato senza soldi in cui si fanno piccole e mirate operazioni. La sensazione è che verranno messe le basi per una cessione che ci sarà a giugno. La Fiorentina avrà dunque tempo di individuare il sostituto giusto. Come ha fatto il Cagliari cedendo Barella, allo stesso modo la società viola uscirà rinforzata pur avendo ceduto uno dei suoi migliori giocatori. I club interessati a Chiesa sono, come in passato, Juventus e Inter.