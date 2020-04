Chiesa e Lautaro: se vogliono partire, devono uscire allo scoperto. La situazione

Tuttosport in edicola oggi parla del futuro di Lautaro Martinez e Federico Chiesa. Se i due giocatori vorranno lasciare rispettivamente Inter e Fiorentina, scrive il quotidiano, dovranno uscire allo scoperto. Lautaro sogna di giocare al Barcellona con Messi e l’Inter considera Chiesa il sostituto giusto visto che potrebbe fare coppia con Lukaku e giocare a tutta fascia. Marotta ha una predilezione per i giocatori italiani ed è disposto a spendere 60 milioni per arrivare al gioiello della Fiorentina.