Chiesa, Douglas Costa dice no alla Premier e complica la situazione

La Fiorentina sta ancora cercando di risolvere la questione legata al futuro di Federico Chiesa, che sembra destinato a lasciare in direzione Juventus, ma più di un tassello si deve incastrare. Come riporta il Corriere dello Sport, la società bianconera, prima di andare sull’esterno viola, vuole vendere Douglas Costa, che porterebbe in cassa un tesoretto, oltre a liberare il monte ingaggi. Il brasiliano, però, ha per ora rifiutato l’unica proposta concreta arrivata, quella del Wolverhampton, perchè vorrebbe una squadra di livello superiore, con il Manchester United che è sempre alla finestra. Nel frattempo la Fiorentina ha smussato le proprie richieste per Chiesa, ed è in attesa di una proposta ufficiale della Juventus, che ha in mente un’operazione alla Morata, con il pagamento di 50 milioni dilazionato in più anni.

