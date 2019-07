Chiesa, Commisso è seccato dalla Juventus per il pressing silenzioso

Rocco Commisso è seccato con la Juventus. Come scrive Il Corriere dello Sport, il proprietario viola non gradisce il pressing silenzioso che la società bianconera sta facendo su Federico Chiesa. L’auspicio è che nelle festa di ieri il giocatore potesse annunciare qualcosa ai tifosi, ma così non è stato. Suo padre Enrico preme per andare via, ma adesso Commisso si sta intestardendo e non vuole dare il giocatore alla Juventus.