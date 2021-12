Che succede con Mayoral? Affare in stand-by, ma può riaccendersi

Una trattativa che sembrava già conclusa

Un mese fa tutto pareva fatto, o quasi: ok della Roma, attaccante felicissimo della possibilità fiorentina, Real pronto a un prestito oneroso. Poi qualcosa si è inceppato, come riporta oggi La Nazione. Forse la Viola ha preso altre strade. O forse il Real non considera più il prestito la soluzione giusta? Mai dire mai. Resta il fatto che il Real adesso ha stilato anche il prezzo: Borja Mayoral vale e costa una quindicina di milioni.