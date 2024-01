Che ne sarà di Amatucci? Due soluzioni per lui

La Fiorentina dovrà prendere anche una decisione su Amatucci in accordo con l’entourage del calciatore. Continuare l’avventura a Firenze (con qualche apparizione in Primavera), oppure andare in prestito? Nodo da sciogliere in fretta. Resta il sondaggio degli olandesi del Fortuna, ma piace soprattutto in Serie B: su di lui Brescia, Pisa (con Aquilani) e la ‘solita’ Ternana. Lo riporta la Nazione.