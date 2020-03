In questa incertezza che ne sarà dei diritti di riscatto? A chiederselo è La Gazzetta dello Sport. Oltre trenta giocatori sono sempre più in bilico dopo lo stop al campionato e lo spettro di non scendere più in campo per il finale di stagione. In casa Lecce attenzione a Riccardo Saponara, in prestito dalla Fiorentina. L’ex Empoli ha solo assaggiato l’atmosfera del Via del Mare: poco per i 4 milioni che servono per trattenerlo dal club viola.