Cerofolini pronto a ri-partire in prestito. Lo aspetta una neopromossa in B

Come scrive Gianlucadimarzio.it, Reggiana attivissima sul mercato, intenzionata a costruire una squadra ambiziosa anche per la Serie B. Per la porta, il presidente Quintavalli punta sul viola Michele Cerofolini: in prestito alla Casertana nella seconda parte della scorsa stagione, l’estremo difensore classe ’99 è stato richiesto dal tecnico Alvini e potrebbe ripartire in prestito. I discorsi sono già stati impostati, presto gli emiliani potrebbero chiudere.

STALLO MILENKOVIC-MILAN, LA FIORENTINA HA RIFIUTATO PAQUETA’