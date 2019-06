Cercasi regista: idea Tonali

La Fiorentina cerca un regista per la prossima stagione. La novità, scrive La Nazione, è Sandro Tonali del Brescia (SCHEDA TECNICA). La società viola potrebbe tentare una maxi offerta al presidente Cellino. La concorrenza non manca perché il classe 200 piace anche al Paris Saint-Germain, con Leonardo, nuovo dirigente del club parigino, che ha già chiesto formalmente il giocatore alle Rondinelle. La trattativa, per ora, non è decollata. Così, Commisso potrebbe essere pronto a irrompere sul mercato cercando il colpo dell’estate e mettere sul piatto di Cellino il pacchetto di milioni giusti per strappare un sì da favola. Ricordiamo che fra 3 settimane la squadra viola sarà impegnata nell’International Champions Cup (CLICCA).