Cercasi difensore: torna di moda Samir dell’Udinese

Nella pagina dedicata alle mosse di mercato della Fiorentina, La Nazione si concentra anche sulla difesa:

Le schermaglie con Torino (per Bonifazi) e Roma (per Juan Jesus) continuano e forse si spingeranno fino alle ultime ore degli affari di gennaio. La Fiorentina, insomma, è vigile sui due candidati forti per ampliare la linea difensiva, anche se fonti vicine all’Udinese hanno ripreso a lanciare con buona consistenza la possibilità che si provi a strappare il sì di Samir (SCHEDA) per il quale serve comunque un investimento (immediato) di 7 milioni di euro. I friulani la porta di Samir l’hanno lasciata socchiusa. In che senso è presto detto: il giocatore non è considerato intoccabile e davanti a un pressing economico ritenuto adeguato, il discorso di mercato può prendere quota. Saputo questo, la Roma ha cercato subito di mettersi in contatto con Pradè per ’spingere’ Juan Jesus verso Firenze (prestito con diritto di riscatto) ma il ds ha risposto di voler valutare tutte le opportunità senza ansia.