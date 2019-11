Cercasi centrocampista: la Fiorentina guarda in casa del Verona

In vista di gennaio la Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo. Nel mirino non c’è solo Praet del Leicester, ma anche Sofyan Amrabat del Verona (SCHEDA). Come scrive La Nazione, sondaggi sono stati fatti qualche tempo fa e con il mese di dicembre la Fiorentina cercherà di capire se ci sono margini per accendere una trattativa vera e propria (mirata su gennaio) oppure sarà più opportuno proiettare i due discorsi verso la prossima estate. Discorso simile per Scamacca dell’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo (SCHEDA).

