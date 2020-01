Cercasi centrocampista: la Fiorentina guarda in casa del PSV Eindhoven

Nome nuovo per la Fiorentina. Si tratta di Gaston Pereiro, trequartista di Montevideo in forza al PSV Eindovhen con cui ha giocato quattro partite in Eredivisie segnando due gol. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM) Come scrive TMW, sul giocatore classe 1995 con contratto in scadenza la prossima estate ci sono anche club di Liga e Premier League, ma c’è da registrare anche il sondaggio di un’altra squadra di Serie A.