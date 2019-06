Cercasi centravanti: Inglese costa ma i viola (e il Parma) continuano a seguirlo

La Fiorentina segue con attenzione l’evoluzione della posizione legata a Roberto Inglese (QUI LA SCHEDA), attaccante quest’anno al Parma ma di proprietà del Napoli. I partenopei lo valutano molto (30 milioni di Euro) ed a queste cifre è davvero difficile che un’eventuale trattativa possa davvero svilupparsi. Anche se, secondo La Gazzetta dello Sport, Daniele Pradè al momento non ha depennato il centravanti ex Carpi dalla sua lista. Anche i ducali, tra l’altro, che lo hanno avuto in prestito nella scorsa stagione, continuano a sperare in un suo ritorno.