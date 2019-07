Centrocampo: occasione Bertolacci. Attenzione anche a Ruben Pardo e a Kondgobia

Il Corriere dello Sport scrive delle mosse di mercato in entrata della Fiorentina. Come interni di centrocampo attenzione a Ruben Pardo (SCHEDA) della Real Sociedad, Kondgobia (SCHEDA) del Valencia e, come occasione, potrebbe esserci Bertolacci, svincolatosi dal Milan (SCHEDA). Da cedere si cono Dabo, Eysseric e Cristoforo. Saponara piace al Lecce. Piace anche Nicolò Zanellato del Crotone. La prossima settimana è previsto un incontro.