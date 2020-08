Centrocampo, la Fiorentina pensa ancora a Praet. E i rapporti col Leicester sono buoni

Dennis Praet (SCHEDA) potrebbe essere il nuovo rinforzo della Fiorentina per il centrocampo. Secondo Tuttosport, i viola sarebbero tornati sul centrocampista che venne seguito già nello scorso gennaio. Pradè lo conosce bene, ha lavorato con lui ai tempi della Sampdoria. E non solo, l’uomo mercato può vantare anche ottimi rapporti con il Leicester che detiene il suo cartellino. Un anno fa proprio dal club inglese arrivò in prestito Ghezzal.

