Ceccarini: “La Fiorentina non ha chiuso il proprio mercato, anzi: l’obiettivo n.1 è il bomber”

Stuzzicato sul mercato gigliato da Simone Pagnini, durante la trasmissione 30′ Minuto ha parlato Niccolò Ceccarini:

Non credo proprio che la Fiorentina abbia chiuso con il ritorno di Borja Valero il proprio calciomercato, anzi credo che l’obiettivo principale sia sempre quello di regalare a Beppe Iachini una nuova punta centrale. Lo stesso mister l’ha richiesta espressamente. Per quanto riguarda Torreira, invece, non ci ho mai creduto. Capitolo cessioni: i viola sono determinati a non mollare Milenkovic, anche se la corte del Milan è fortissima per il difensore serbo. Mentre per Chiesa alla fine mi aspetto un’offerta dalla Juve, specie se i bianconeri venderanno Douglas Costa. Certo è che i bianconeri lo valutano non più di 40 milioni. Pezzella? Se fosse arrivata un’offerta di 20 milioni… Adesso invece può rinnovare. Vlahovic e Cutrone per ora restano, poi se arrivasse il Piatek di turno…