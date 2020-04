Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto brevemente anche di Gaetano Castrovilli in ottica Inter:

L’Inter è intenzionata a intervenire anche a centrocampo. Su Tonali la Juventus è in netto vantaggio e per questo Conte vorrebbe Castrovilli, ma per la Fiorentina è incedibile. Sarà uno dei punti riferimento viola per il futuro.