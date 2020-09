La Fiorentina ha fissato il prezzo del cartellino di Nikola Milenkovic: lo scrive Tuttomercatoweb, secondo cui per portare lontano da Firenze il 22enne serbo servirebbero non meno di 45 milioni di euro. Milenkovic sarebbe il primo obiettivo dell’Inter nell’eventualità della cessione di Milan Skriniar, recentemente entrato nel mirino del Tottenham. I nerazzurri si stanno guardando attorno da alcune settimane in cerca di un possibile sostituto.