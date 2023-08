Castrovilli, quale futuro? Rinnovo riaperto, ma lui è scosso e ha il tifo contro

Non è la prima volta che il Bournemouth stoppa un acquisto alle visite mediche: era accaduto anche un anno fa all'attuale nuovo attaccante del Chelsea Nicolas Jackson, rispedito al mittente dopo i controlli specialistici che a quanto pare sono molto rigidi in casa delle Cherries. Gaetano Castrovilli dunque torna alla Fiorentina a 11 mesi dalla scadenza del contratto, con prospettive di cessione molto limitate e di rinnovo che si riaprono ma che devono vivere di un passo indietro da parte del giocatore rispetto a quelle che erano le carte in tavola fino a poche decine di ore fa. La Fiorentina intanto ci perde poco meno di 15 milioni e deve modificare i propri piani, riaccogliendo in rosa un giocatore da recuperare anche sotto il punto di vista psicologico. Chi l'ha accompagnato in Inghilterra, si legge sul Corriere Fiorentino, dice di non averlo mai visto col morale così a terra. Neanche dopo l'infortunio al ginocchio dell'aprile del 2022. E come se non bastasse, gran parte della tifoseria gli rinfaccia il tira e molla sul rinnovo antecedente all'accordo sfumato con gli inglesi.