Castrovilli, forte interesse del Bologna. La Fiorentina però vuole tenerlo

Piace a tanti, Gaetano Castrovilli. Il centrocampista offensivo della Fiorentina ha riscosso consensi anche durante la preparazione estiva dei viola, tra Moena e gli Stati Uniti. Pure Montella ha speso parole molto importanti per l’ex calciatore della Cremonese e come scrive Tuttomercatoweb.com adesso per il classe ’97 è spuntato il forte interesse del Bologna. L’intenzione della Fiorentina pare quella di tenerlo in rosa ma occorrerà capire anche quanto possa essere allettante l’offerta. Nelle prossime ore verrà fatto un punto della situazione sul giocatore e il suo futuro.