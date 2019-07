Carriera e caratteristiche tecniche di Radja Nainggolan

Radja Nainggolan, in rotta con l’Inter, è in cerca di una nuova sistemazione. Ci hanno provato Sampdoria e Cagliari e ora, secondo Sky, sembra la Fiorentina la squadra maggiormente interessata. Giocatore non più giovanissimo (31 anni compiuti) non ha più lo smalto dei tempi romani (11 gol nel 2016/17), ma preoccupano anche le sue intemperanze caratteriali per le quali più volte è stato messo in discussione. Con Spalletti soprattutto a Roma ha giocato trequartista ma Nainggolan nasce mezzala, preferibilmente sinistra e nel 4-3-3 potrebbe benissimo ricoprire quel ruolo. Adesso vediamo insieme la sua carriera completa dagli inizi al Piacenza fino alla stagione nerazzurra con la scheda preparata da www.tuttitalenti.com