Caputo, sondaggio della Fiorentina. Un altro club resta in pole, ma attenzione alle sorprese

Su AlfredoPedulla.com troviamo gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Ciccio Caputo, attaccante classe '87 destinato a lasciare l'Empoli. Secondo il giornalista esperto di mercato, De Zerbi lo considera una priorità per la prossima stagione, ma il Sassuolo deve chiudere in fretta per evitare altri inserimenti. Nelle ultime ore ci sono stati i sondaggi di Fiorentina e Sampdoria, anche se al momento è resta quella neroverde la società in pole per l'acquisto di Caputo.