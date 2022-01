Capitolo uscite: frenata Amrabat, Kokorin rescinde solo con buonuscita

Rallentano le uscite di Amrabat e Kokorin: la Fiorentina proverà a cederli da qui a domani sera

Non solo gli ultimi dettagli in entrata, le ultime ore di mercato saranno decisive per capire il futuro di Sofyan Amrabat. Il Tottenham si sta muovendo sullo juventino Bentancur e per questo la Fiorentina sonderà altre situazioni per farlo partire, ma fra i tempi stretti e gli impegni del marocchino in Coppa d'Africa c'è il rischio che l'ex Verona possa pure restare in viola.