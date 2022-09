Cannavaro e De Rossi: cercati dalla Fiorentina, adesso si giocano una squadra di B

Sia Fabio Cannavaro che Daniele De Rossi nel recente passato viola sono stati contattati dal d.s. Daniele Pradè per allenare la Fiorentina. In entrambi i casi le due proposte non andarono a buon fine e così il club viola virò su altri obiettivi. Intanto, proprio questi due ex calciatori, compagni nella Nazionale Campione del Mondo nel 2006, sono in lizza per sostituire Fabio Caserta sulla panchina del Benevento in Serie B. Al momento il favorito sembra essere proprio Cannavaro, che dopo l'esperienza cinese vuol guidare una squadra italiana.