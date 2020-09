Candreva in uscita dall’Inter: interessa anche alla Fiorentina

Antonio Candreva è in uscita dall’Inter e in queste ore riflette sul suo futuro. Se ieri sera – si legge sul sito di Gianluca Di Marzio – il suo destino sembrava tingersi di rossoblù, oggi il calciatore è meno convinto di trasferirsi al Genoa, anche in virtù della chiusura della trattativa che ha portato Zappacosta al club ligure. ‘esterno nerazzurro richiede un contratto triennale da 1.5 milioni di euro a stagione e nella corsa per assicurarselo, bisogna registrare negli ultimi minuti il sorpasso da parte della Sampdoria. Il calciatore piace molto a Claudio Ranieri e il club blucerchiato si trova al momento in vantaggio per prendere Candreva, sul quale però c’è anche un interessamento da parte della Fiorentina.

