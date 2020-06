Campo, ma anche mercato: rispunta Schick, la Fiorentina prepara l’offerta per Paquetà

Campo, con la partita contro il Brescia, ma anche mercato. Come scrive La Nazione, in occasione della gara di stasera, la Fiorentina potrà tenere vivo il discorso relativo a Cistana (SCHEDA) e Sabelli. Occhi anche su Tonali (SCHEDA), ma la concorrenza forte da battere è quella dell’Inter.

Barone e Pradé, poi, parleranno anche con Roma e Milan. Nel caso del club giallorosso, la Fiorentina ha già mosso passi importanti nella direzione di Florenzi (SCHEDA) e Spinazzola (SCHEDA), ma al tavolo della Roma potrebbero spuntare sorprese (o meglio occasioni) di mercato da non sottovalutare. Un esempio su tutti: proprio ieri i giallorossi hanno saputo che il Lipsia non è intenzionato a riscattare Schick (SCHEDA), attaccante che, in carriera, è stato quasi sempre in orbita Pradè.

Per quanto riguarda, invece, i rossoneri, la trattativa da tenere sott’occhio è quella relativa a Paquetà (SCHEDA). Il giocatore piace, la Fiorentina ha chiesto ai rossoneri il prezzo suo cartellino e sembra intenzionata a presentare in tempi brevi una proposta d’acquisto concreta. Il rischio? Che su Paquetà arrivi anche l’offerta del Psg.