Calvert-Lewin verso il Leeds: sfumata definitivamente l’opzione Fiorentina?

Il Leeds United è vicino a chiudere un importante colpo in attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club inglese avrebbe raggiunto un principio di accordo con Dominic Calvert-Lewin, centravanti che ha lasciato (da svincolato) l’Everton dopo nove stagioni, 71 gol e 273 presenze.
Calvert-Lewin, il futuro potrebbe essere ancora in terra inglese: i dettagli
Nelle scorse settimane, il nome dell’attaccante era stato accostato anche alla Fiorentina, alla ricerca di rinforzi offensivi di spessore. Tuttavia, l’operazione con il Leeds sembra ormai ben avviata: il giocatore si sottoporrà alle visite mediche a breve e l’intesa definitiva appare imminente.
