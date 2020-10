Callejon, domani può essere il giorno giusto. E sempre occhio a Deulofeu e de Paul

Il ds Pradè ha messo nel mirino Josè Callejon da una decina di giorni e l’operazione sembra destinata ad avere lo sviluppo definitivo domani. Si tratta con il Watford per Deulofeu, ma attenzione anche ai nuovissimi contatti con l’Udinese per De Paul. Per lo spagnolo la Fiorentina potrebbe anche strappare un prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio), mentre per l’argentino occorrerebbe un prestito oneroso e riscatto obbligatorio per una cifra totale di una quarantina di milioni. Tutto questo passerà in secondo piano se già oggi i viola dovessero avvicinarsi alla firma di Callejon. Lo scrive La Nazione.

