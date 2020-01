Calciomercato: l’ex obiettivo Suso potrebbe finire in Spagna, trattativa ben avviata

Suso, attaccante spagnolo classe 1993, sta vivendo un momento decisamente complicato al Milan. Dopo essere rimasto in panchina nelle ultime tre partite dei rossoneri, per lui si prospetta un cambio di maglia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, su di lui c’è il forte interesse del Siviglia. Gli spagnoli vorrebbero chiudere per un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Le parti sono al lavoro in queste ore per limare i dettagli.