Calciomercato – Le possibili date della finestra estiva: la decisione finale spetta alla Federazione

Dopo la definizione del calendario per la ripresa del campionato, sul tavolo della Serie A resta da definire la questione relativa alla sessione estiva del calciomercato. Come riporta Tmw lo slittamento di campionati e Coppe europee avrà un effetto analogo sulla consueta finestra estiva. Ad ora la scelta sembra portare al periodo compreso tra l’1 settembre e il 5 ottobre, scartando per il momento l’altra ipotesi: 5 settembre-10 ottobre. Il tema è stata dibattuto nell’Assemblea di Lega, ma non si può dire definito con certezza. Anche perché la decisione finale spetta alla Federazione che si esprimerà probabilmente in occasione del prossimo Consiglio Federale. Resta tuttavia valida la possibilità di sottoscrivere accordi preliminari coi calciatori, dal 1 giugno al 31 agosto, così da tutelare le società in caso di accordi che coinvolgano nazioni con il mercato già aperto, gli esempi sono quelli di Germania e Francia.