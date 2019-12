Calciomercato: La Fiorentina guarda in Inghilterra, Cutrone nel mirino

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza gigliata seguirebbe con particolare attenzione Patrick Cutrone. La punta, attualmente al Wolverhampton, risponde perfettamente al profilo ricercato da Commisso per la sua Fiorentina del futuro. Non è un mistero che ci sia la volontà di puntare su giovani forti ed italiani e già in estate era stato tentato un approccio. Adesso, nella finestra di riparazione, la trattativa potrebbe sbloccarsi. Clicca QUI per leggere gli ultimi aggiornamenti sulla Premier League su NumeriCalcio!