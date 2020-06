Calciomercato – Il Torino fa sul serio per un giocatore in scadenza, obiettivo dei viola

Tuttosport approfondisce stamani l’interesse del Torino per Giacomo Bonaventura. Il jolly rossonero è in scadenza con la società meneghina e il club granata è intenzionato a rafforzare la rosa per la prossima stagione: il centrocampista del Milan potrebbe essere il primo tassello. Il quotidiano torinese riporta l’offerta che il presidente Cairo avrebbe fatto al giocatore: contratto biennale da 3,5 milioni complessivi, più alcuni bonus legati alla conquista dell’Europa. Ci sarà da fare i conti con Mino Raiola, agente del jolly rossonero, che spinge per un triennale vista l’età del ragazzo, 31 anni, probabilmente all’ultimo contratto importante della sua carriera.