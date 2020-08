Cairo: “Belotti resta. Fatturato? La Fiorentina ha molti più tifosi di noi, conta tanto”

In occasione della presentazione di Marco Giampaolo come nuovo tecnico del Torino, ha parlato anche il presidente granata Urbano Cairo. Questi i passaggi più interessanti del suo intervento: “Giampaolo avrà tutto il tempo che serve, lo abbiamo preso per un lungo ciclo. E non è vero che dobbiamo prendere sei giocatori: leggo del portiere, ma noi abbiamo Sirigu e lo teniamo stretto. In attacco abbiamo Belotti, Zaza e Iago e un attaccante non ci serve.

Ho ripensato al mio percorso di 15 anni, e quali sono le stagioni in cui sono veramente deluso? Ci sono tre stagioni negative su 15, poi tante altre belle cose. Nelle ultime due stagioni ho perso 12-13 milioni all’anno, e non è poco. Se per essere apprezzato devo tutti gli anni perdere 20-30 milioni, non me lo posso permettere. E non credo sia giusto farlo. Ma dobbiamo migliorarci dappertutto: parlando di strutture, io faccio investimenti sul Fila che non è del Toro, ma della Fondazione. E allora chiedo: perché non mi vendete il Fila così che possa fare le migliorie?

Sono qui da 15 anni, ho sempre onorato tutti gli impegni: nella classifica decennale, siamo noni nel ranking Uefa tra le squadre italiane. Sul fatturato, Juve, Milan, Inter, Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina hanno molti più tifosi, e conta molto nella ripartizione dei diritti televisivi. Mi dicono: “Non stiamo vincendo niente…” ma hanno sempre vinto le stesse squadre, il campionato come la coppa Italia. E poi mi chiedono di vendere il Toro: non so se i tifosi avrebbero apprezzato una cessione a Ciuccariello, o a Proto o a Tesoro. Sicuramente lascerò il Toro, non ci starò a vita, ma lo voglio fare a una persona più brava e non lo metto in mano al primo che capita”.

-> CLICCA PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA