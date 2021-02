Caceres pronto a tornare in Uruguay? Arriva la smentita

“È una notizia falsa. Non è tra i nomi che interessa al Peñarol per rinforzare la sua squadra”. Lo ha detto Guillermo Varela, direttore sportivo della società uruguaiana, all’emittente Sport 890 riguardo il possibile arrivo a parametro zero del difensore viola Martin Caceres. La notizia era circolata ieri in Sudamerica, ricevendo però la smentita dal club aurinegro.

