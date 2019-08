Caceres in vantaggio su Tonelli, ma il problema è l’ingaggio

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la prossima spesa sarà per il difensore. Insieme a Dalbert arriverà anche un centrale. Pradè tornerà oggi da Milano con due nomi: Tonelli e Caceres. Il direttore sportivo viola si confronterà con Montella prima di operare la scelta definitiva. In questo momento l’uruguaiano è favorito per la sua ecletticità. Caceres, infatti, può coprire quasi tutte le posizioni della linea difensiva. Il problema è la richiesta economica. L’uruguaiano chiede un ingaggio «pesante». Superiore a quello che Pradè dovrebbe riconoscere a Tonelli. Oggi verrà sciolto questo nodo.

Operazioni low cost dietro, investimento forte davanti: la strategia della Fiorentina