Caccia al difensore: per Goldaniga e Dell’Orco i problemi sono Genoa e Lecce

Oltre che a centrocampo, la Fiorentina cerca rinforzi anche in difesa. Come scrive La Nazione, il primo interlocutore rimane il Sassuolo. Con i neroverdi (caso Duncan) a parte si continua a parlare di Goldaniga (in prestito al Genoa) e Dell’Orco (in prestito al Lecce). Il Sassuolo, per la verità, ha autorizzato i viola a trattare le due operazioni, ma gli ostacoli sono rappresentati dai club dove sono stati girati i due giocatori. Genoa e Lecce puntano a buoni indennizzi davanti all’opportunità di aprire la porta al trasferimento di Goldaniga e Dell’Orco a Firenze. Torna quindi d’attualità la soluzione Igor della Spal. La mossa interessa molto, ma serve una proposta giusta, magari sullo stile di quella formalizzata alla Roma per Juan Jesus (prestito oneroso con diritto di riscatto obbligatorio fra 18 mesi).