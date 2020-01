Bye bye Politano: l’esterno è vicino al Milan. Pioli lo aspetta a braccia aperte

Il Milan vuole Matteo Politano, oramai ex obiettivo viola a tutti gli effetti. L’esterno mancino può approdare ai rossoneri per comporre un tridente con Ibrahimovic e Leao: Stefano Pioli lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi in vista della seconda parte della stagione ed i suoi procuratori hanno già incontrato il club rossonero. A far posto all’ex Sassuolo nel reparto offensivo milanista sarà Fabio Borini, vicino al Verona. Lo ha raccontato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato L’Originale su Sky Sport.