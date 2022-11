Burdisso osserva il Lens e punta un difensore: il nome

Come riportato da Calciomercato.com,Burdisso è stato più volte visto a Lens prima della partenza per il Qatar. Il dirigente viola starebbe osservando un difensore per rafforzare il reparto arretrato viola. Si tratta di Facundo Medina, classe ’99 argentino. La squadra francese chiede 20 milioni e inoltre la Fiorentina ha già occupato i posti in rosa per gli extracomunitari. Vedremo se più avanti i contatti verranno avviati.