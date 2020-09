Bucchioni: “Nuovo attaccante? Dopo le prime 2 giornate. Pradè vuole Deulofeu”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Mi meraviglia la decisione di Commisso di restare a lungo in Italia (LE SUE PAROLE). In questi mesi vuole liberare il campo e capire se le cose che ha in mente per la Fiorentina sono attuabili. L’orizzonte è aperto, sarà un periodo decisivo. Commisso vuole costruire una società moderna, in grado di costruirsi un fatturato. Rocco non è un benefattore, ma un imprenditore che deve fare utili e non andare in rosso. La squadra è fatta, le prime due partite di campionato diranno se gli attaccanti sono reattivi. In seguito il club deciderà se sarà il caso di prendere un nuovo attaccante. Adesso si penserà a fare qualche operazione di contorno, come magari Bonifazi della Spal. Pradè cerca anche un giovane a sinistra, piaceva Tripaldelli del Sassuolo. Chiesa? È sacrificato in quella posizione, non può essere soddisfatto di fare un lavoro di fatica quando sei uno degli uomini più importanti, questo tema può ricollegarsi al futuro. Piace Deulofeu, Pradè ci è sopra da 20 giorni. Se non uscirà Chiesa non cambierà molto.