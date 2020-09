Bucchioni: “Per Chiesa la Fiorentina deve fare la prima mossa. Il Milan? Vi spiego…”

Di seguito un estratto dell’intervento di Enzo Bucchioni ai microfoni di TMW Radio: “Chiesa e il Milan? Avevo avuto dei riscontri più di un mese fa, quando Pioli a fine campionato consegnò la sua lista di desideri. C’erano due nomi: Milenkovic e Chiesa. Gli intermediari si sono fermati però a mettere insieme un po’ di cose, la Fiorentina per Paqueta non ci sente, a Iachini non serve a nulla. Alla Fiorentina, ufficialmente, non è arrivata nessuna offerta. Ma la prima mossa deve farla la Fiorentina, perché ogni giorno che passa va a favore di Chiesa. Il 1° febbraio del 2022 Chiesa può accordarsi con un altro club, è una situazione pericolosa”.