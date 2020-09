Bucchioni conferma: “La Fiorentina sta chiudendo per Bonaventura, ecco le cifre”

A seguire vi proponiamo un estratto dell’editoriale di Enzo Bucchioni pubblicato su tuttomercatoweb: “La Fiorentina sta chiudendo per Bonaventura che il Milan ha lasciato libero. Due anni di contratto e opzione sul terzo per due milioni e mezzo netti l’anno oltre bonus si può fare, tanto più che il giocatore è sempre stato intrigato da una piazza come Firenze. Il Milan intanto tiene accesi i riflettori su Chiesa e Milenkovic, ma un’operazione di scambi (Paquetà è stato bocciato) e prestiti con la Fiorentina non funziona”.