Brovarone: “La Juventus per Chiesa ha offerto 50 milioni più un giocatore”

Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Tonali mi è piaciuto tantissimo, in questo Euro Under 21 mi è parso un giocatore fortissimo, credo sia il futuro. Serve un’opera di convincimento, ma con le persone giuste e sensibile che la Fiorentina ha, come Pradè e Antognoni, tutto può succedere. Chiesa? Mi hanno detto che la Juventus ha offerto 50 milioni più un giocatore, ma non so chi. Mandragora e Tonali sono due giocatori molto importanti, sui quali io punterei. C’è da costruire la rosa, servono giocatori e ragazzi di un certo spessore. Ho totale fiducia in chi deve costruire la squadra, perché ci sono persone che conoscono davvero il calcio”.

