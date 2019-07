Borja Valero, al momento non ci sono le condizioni. Ma con il passare dei giorni…

Come riporta Radio Bruno, al momento è difficile che ci possa essere un affondo per Borja Valero da parte della Fiorentina. Lo spagnolo è fuori dal progetto di Conte e con tutta probabilità lascerà i nerazzurri da qui al termine del mercato, ma difficilmente i viola affonderanno il colpo nelle prossime ore. Col passare dei giorni è possibile che le richieste dell’Inter (e del centrocampista) vadano calando e Daniele Pradè possa tornare alla carica per il “Sindaco”. Non però nell’immediato.