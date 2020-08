Borja Valero, addio all’Inter: e se tornasse alla Fiorentina?

Per adesso è un’idea, poi si vedrà. Borja Valero potrebbe tornare alla Fiorentina a chiudere la carriera. L’Inter, al contrario di come sembrava alcune settimane fa dopo gli elogi di Conte, ha deciso di non rinnovargli il contratto. Oggi – scrive il Corriere Fiorentino – lo spagnolo è svincolato, il rapporto con Firenze non si è mai interrotto, tanto che ogni tanto il giorno libero è tornato a passarlo proprio qui. A lui ci pensano anche Parma e Genoa.

Pradè è suo grande estimatore, ma, in caso di ritorno, molte cose cambierebbero rispetto alla prima esperienza. A gennaio compirà 36 anni, è naturale immaginarlo come alternativa. Un giocatore intelligente tatticamente e abile tecnicamente: per Iachini potrebbe essere prezioso soprattutto a gara in corso. E poi c’è l’aspetto economico. A Milano percepiva oltre tre milioni di euro, a Firenze sarebbe una scelta di via per cui accetterebbe una cifra decisamente inferiore. Chissà, magari con la prospettiva di assumere in futuro un incarico da dirigente.

-> TUTTE LE NEWS DEL CALCIOMERCATO VIOLA