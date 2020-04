Fabio Borini (SCHEDA) potrebbe lasciare il Verona a fine stagione. Come scrive il sito de L’Arena, quotidiano scaligero, il giocatore classe 1991 piace in Messico, in particolare al Leon e al Club America. In Italia, invece, interessa alla Fiorentina. Non mancano gli estimatori in Inghilterra dove l’ex Roma è stato messo nel mirino da Crystal Palace e Aston Villa.