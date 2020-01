Bonifazi tassello giusto per Iachini, ma la concorrenza è folta

Tuttosport si concentra anche su Kevin Bonifazi (SCHEDA), accostato anche alla Fiorentina. Il difensore del Torino potrebbe essere ceduto a titolo definitivo e non in prestito. Il classe 1996 è ritenuto il tassello giusto da aggiungere alla retroguardia di Iachini, Occhio, però, alla Spal e al Cagliari, recentemente dato in crescita. Sullo sfondo restano le candidature del Parma, del Verona e del Sassuolo.