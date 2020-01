Bonifazi: attesa la contromossa della Fiorentina. E’ duello con la Spal

Come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi è attesa la contromossa della Fiorentina per Bonifazi (SCHEDA), per il quale il Torino ha già un’offerta dalla Spal di prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni. Se in giornata non ci sarà il rilancio della viola, il Toro darà il via libera alla cessione e lunedì Bonifazi andrà a Ferrara

Anche Tuttosport scrive di Bonifazi che piace anche a Parma e Cagliari, pronti a effettuare il blitz decisivo. La situazione dovrebbe sbloccarsi nella settimana fra Torino-Bologna (domani) e Sassuolo-Torino (sabato 18 gennaio alle 18).