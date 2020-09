Boniek su Piatek: “Ha sbagliato a lasciare l’Italia, se tornerà confermerà il suo valore”

Presente al Premio Fair Play Menarini, il Presidente della Federcalcio polacca Zibi Boniek ha parlato anche di Piatek, da tempo nei piani di mercato della Fiorentina. Secondo lui in Italia potrebbe nuovamente esprimersi al meglio:

Ha sempre segnato, sia al Genoa che al Milan. A mio parere ha sbagliato a salutare l’Italia, in Serie A si era trovato bene. Ma il ruolo dell’attaccante è così: ci sono periodi di crisi e lui ha pensato subito di cambiare aria. Penso che invece avrebbe fatto meglio a rimanere in rossonero. Se deciderà di tornare a giocare in Italia mi auguro che il suo valore sarà confermato.