Giacomo Bonaventura lascerà il Milan al termine della stagione e del suo contratto. Come scrive Il Corriere dello Sport, il jolly è uno degli obiettivi di mercato della Roma. Il suo agente Mino Raiola lo ha proposto e il suo gradimento per la capitale il giocatore lo avrebbe confessato anche ad alcuni compagni. Sullo sfondo c’è anche la Fiorentina che ha fatto un sondaggio per saperne di più.